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Разногласия между Германией и Францией тормозят финансирование Украины

Разногласия между Германией и Францией тормозят финансирование Украины

Враждебность между Францией и ФРГ, вызванная разногласиями относительно военной помощи Киеву, препятствует созданию фонда Евросоюза (ЕС) для финансирования поставок оружия на Украину. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Как отмечает FT, «публичное соперничество между Парижем и Берлином по поводу военной поддержки Киева» откладывает достижение соглашения о выделении помощи «в размере €5 млрд в фонд ЕС для поставок оружия», поскольку они спорят по поводу отдельных требований относительно правил его использования.

В ответ на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг это предложение и указал, что Париж должен отправить больше оружия, говорится в статье. «Трюк Макрона с войсками был направлен на то, чтобы представить себя стойким защитником Киева и отвлечь внимание от денег. Это разозлило немцев», – заявил неназванный дипломат ЕС, чьи слова приводит газета.

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