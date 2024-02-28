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Латвия готова сражаться с Россией в Украине

Латвия готова сражаться с Россией в Украине

Латвия готова рассмотреть возможности отправки войск в Украину, если члены Североатлантического альянса (НАТО) придут к консенсусу по данному вопросу.

Об этом сообщил представитель минобороны Латвии, чьи слова приводит телеканал Tagesschau.

«Если между союзниками по НАТО будет соглашение об отправке войск в Украину, Латвия рассмотрит возможность участия», – сообщил представитель министерства обороны балтийской страны.

По его словам, Рига продолжает рассматривать множество различных вариантов усиления поддержки Киева и принципиально не против размещения западных сухопутных войск в Украине.

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