Глава Еврокомиссии предложила направить доходы от замороженных активов РФ для покупки оружия Украине

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что доходы от замороженных в ЕС российских активов нужно направить на покупку оружия для нужд украинской армии.

«Нам пора начать разговор о направлении масштабных доходов от замороженных российских активов на совместное приобретение военного оборудования для Украины, — сказала фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте. — Нет более сильного символа и более разумного способа потратить эти средства, чем сделать Украину и всю Европу более безопасными для жизни людей».