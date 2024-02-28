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Главное Мир

Глава Еврокомиссии предложила направить доходы от замороженных активов РФ для покупки оружия Украине

Глава Еврокомиссии предложила направить доходы от замороженных активов РФ для покупки оружия Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен  заявила, что доходы от замороженных в ЕС российских активов нужно направить на покупку оружия для нужд украинской армии.

«Нам пора начать разговор о направлении масштабных доходов от замороженных российских активов на совместное приобретение военного оборудования для Украины, — сказала фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте. — Нет более сильного символа и более разумного способа потратить эти средства, чем сделать Украину и всю Европу более безопасными для жизни людей».

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