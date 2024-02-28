Белый дом: Отправка войск в Украину – суверенное решение третьих стран |
Пентагон озвучил сроки поставок F-16 Украине |
Армения вновь предлагает подписать с Азербайджаном пакт о ненападении |
США продолжают призывать к мирному соглашению между Баку и Ереваном |
В России требуют от Армении детального отчета о контактах с Францией |
Байден заявил об ужасных последствиях бездействия Конгресса в Украине |
США не направят войска в Украину |
В марте станет известна судьба Джулиана Ассанжа |
Хуситы могут прекратить бить по израильским судам, но есть условие |
Главное Культура

Волочкова не хочет рожать

Волочкова не хочет рожать

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что самая большая любовь в её жизни — это творчество, в него она влюблена с пяти лет. А вот идеального мужчину знаменитость пока ещё ищет, но рожать детей от него не планирует. Зато готова полюбить ребёнка избранника как своего.

«Мне зачем рожать ещё ребёнка? Я хочу сказать, что не если, а когда я встречу мужчину своей мечты и у него будет ребёнок, то своим отношением к его ребёнку я покажу настолько верность и доверие к человеку, что это будет круче, чем выносить и родить», — отметила балерина в беседе с телеканалом «360».

Волочкова рассказала, что во время беременности выходила на сцену, а репетиции продолжила уже на следующий день после рождения дочери Ариадны. По словам балерины, если у избранника не будет детей, это не станет для неё проблемой.

«Я ему скажу, что мой ребёнок — это моё творчество. И мужчина моей жизни, который будет любить меня, он примет любые обстоятельства моей жизни. Вы считаете, что рождение ребёнка — это скрепление семьи? Нет, это обуза», — призналась артистка.

Анастасии Волочковой 48 лет. В 2005 году она родила дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина. Примерно через год пара рассталась.

Теги:
Из этой рубрики
Ален Делон незаконно хранил целый арсенал огнестрельного оружия
Культура

Ален Делон незаконно хранил целый арсенал огнестрельного оружия

2024/02/28, 01:00
Басков подшутил над Киркоровым
Культура

Басков подшутил над Киркоровым

2024/02/28, 00:51
Волочкова не хочет рожать
Культура

Волочкова не хочет рожать

2024/02/28, 00:27
Эльчин Азизов впервые выступит с сольным концертом в Петербурге
Культура

Эльчин Азизов впервые выступит с сольным концертом в Петербурге

2024/02/26, 21:32
У Бари Алибасова не инсульт, а гипертонический криз (обновлено)
Культура

У Бари Алибасова не инсульт, а гипертонический криз (обновлено)

2024/02/26, 21:16
Волочкова обвинила свою мать в разрушении отношений с Сулейманом Керимовым
Культура

Волочкова обвинила свою мать в разрушении отношений с Сулейманом Керимовым

2024/02/25, 23:30
Бари Алибасова поместили в реанимацию (обновлено)
Культура

Бари Алибасова поместили в реанимацию (обновлено)

2024/02/25, 20:37
Умер поэт и писатель Гюльгусейн Кязымлы
Культура

Умер поэт и писатель Гюльгусейн Кязымлы

2024/02/25, 14:45
Определились победители Берлинского кинофестиваля
Культура

Определились победители Берлинского кинофестиваля

2024/02/25, 09:00