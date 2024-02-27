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Хуситы могут прекратить бить по израильским судам, но есть условие

Хуситы могут прекратить бить по израильским судам, но есть условие

Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» перестанет атаковать израильские суда, если соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто на условиях «сопротивления». Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы движения Насреддин Амер.

«Решение о том, чтобы препятствовать проходу израильских судов, направляющихся в порты оккупированной Палестины, будет отменено в случае достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газы и снятия блокады [с анклава] в соответствии с условиями сопротивления», – приводит ТАСС его слова.

Представитель движения также отметил, что пересмотр решения об атаках американские и британские корабли не будет зависеть от перемирия палестинском анклаве. «Что касается нападения на американские и британские корабли, то это другой вопрос, который связан с участием Соединенных Штатов и Великобритании в агрессии против нашей страны», – подчеркнул Амер.

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