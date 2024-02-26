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В Екатеринбурге почтили память погибших в Ходжалы (фото)

В Екатеринбурге почтили память погибших в Ходжалы (фото)

В Екатеринбурге при поддержке Генерального консульства Азербайджана в этом городе состоялось памятное мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В мероприятии приняли участие учителя и ученики школ Екатеринбурга, сообщает «Азертадж».

После выступлений были представлены подготовленные литературно-художественные композиции, посвященные Ходжалинскому геноциду, был показан фильм «Я несу свою боль» о Ходжалинской трагедии.

В памятном мероприятии также приняли участие сотрудники генерального консульства и активисты азербайджанской диаспоры.

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