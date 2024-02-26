В Екатеринбурге почтили память погибших в Ходжалы (фото)

В Екатеринбурге при поддержке Генерального консульства Азербайджана в этом городе состоялось памятное мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.
В мероприятии приняли участие учителя и ученики школ Екатеринбурга, сообщает «Азертадж».
После выступлений были представлены подготовленные литературно-художественные композиции, посвященные Ходжалинскому геноциду, был показан фильм «Я несу свою боль» о Ходжалинской трагедии.
В памятном мероприятии также приняли участие сотрудники генерального консульства и активисты азербайджанской диаспоры.