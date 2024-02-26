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Читатели шведского издания получили информацию о трагедии в Ходжалы

Читатели шведского издания получили информацию о трагедии в Ходжалы

На сайте Diplomatic World Sweden опубликована посвященная 32-й годовщине Ходжалинского геноцида статья доктора Васифа Гусейнова, главы департамента Центра анализа международных отношений (ЦАМО), который специализируется на исследованиях отношений между ЕС и Азербайджаном, а также на вопросах безопасности на Южном Кавказе.

В статье под заголовком «В Азербайджане почтили память жертв Ходжалинского геноцида» говорится об оккупации Арменией азербайджанских земель, этнической чистке, проведенной вооруженными силами Армении в начале 90-х годов, и о самом трагическом событии того времени, унесшем жизни 613 человек – Ходжалинском геноциде, сообщает «Азертадж».

Автор напоминает об интервью, которое Серж Саргсян, командовавший вооруженными силами сепаратистского режима в Карабахе в 1992 году, дал британскому журналисту Томасу де Ваалу в декабре 2000 года. Он, в частности, сказал: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутить. Они думали, что армяне не поднимут руку на мирное население, но мы сломали этот стереотип».

«Трагедия в Ходжалы была подробно задокументирована журналистами, а позже о ней сообщили правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch , которые назвали эту трагедию “крупнейшей резней в конфликте” между Арменией и Азербайджаном», – пишет Васиф Гусейнов.

В статье отмечается, что 32-я годовщина Ходжалинского геноцида в 2024 году отмечается на всей суверенной территории Азербайджана, в том числе впервые – и в самом городе Ходжалы, освобожденном от армянской оккупации.

Сайт Diplomatic World Sweden разработан для политиков и сотрудников зарубежных посольств в Швеции. На сайте размещаются интервью, репортажи, фото- и видеоконтент, основное внимание уделяется партнерству с национальными коммерческими компаниями, общественными организациями и средствами массовой информации, а также платформами потокового вещания и социальными сетями.

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