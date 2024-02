МИД: Ходжалинский геноцид был частью армянской политики этнической чистки (фото, видео)

Исполняется 32 года со дня крупнейшей резни в ходе агрессии Армении против Азербайджана, совершенной в Ходжалы.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети Х.

«Мы скорбим о жертвах и призываем положить конец безнаказанности преступников и выступаем за предотвращение повторения подобных злодеяний», – отмечается в заявлении ведомства.

Today marks the 32 years anniversary of the largest massacre in the course of #Armenia‘s aggression against #Azerbaijan committed in #Khojaly.

We mourn memory of victims w/sorrow & urge to put an end to perpetrators’ impunity for preventing such atrocities from occurring again. pic.twitter.com/ejlZWGoq9Z

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 25, 2024