Трамп проигнорировал приглашение посетить Украину

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал приглашение предполагаемого кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в Украину. Об этом он рассказал во время интервью «Голосу Америки».

Он отметил, что сейчас есть «политические сигналы, которые идут публично» от Трампа, и «публичные сигналы, исходящие от президента Украины».

«Мы не слышали ответа на приглашение от самого Трампа или его команды. Будет ответ – будем его рассматривать», – добавил он.

Кулеба добавил, что для Украины ключевым является сохранение поддержки на уровне не партий, а избирателей, «поскольку американские политики следуют за своим избирателем».