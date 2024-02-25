Азербайджанцы провели в Великобритании кампанию о трагедии в Ходжалы (фото)

83 Просмотров

Глава Британского общества азербайджанцев, член Координационного совета азербайджанцев Великобритании Фарида Панахова организовала информационную кампанию, посвященную 32-й годовщине Ходжалинской трагедии. Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Автомобили с LED-экранами, на которых были размещены фотографии и лозунги, связанные с Ходжалинским геноцидом, курсировали перед зданиями госучреждений в Лондоне и Эдинбурге, двигались по центральным улицам.

Целью информационной кампании, проводимой в различных городах Великобритании накануне Ходжалинского геноцида вот уже несколько лет, является привлечение внимания местных жителей к реалиям Ходжалы.