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Азербайджанцы провели в Великобритании кампанию о трагедии в Ходжалы (фото)

Азербайджанцы провели в Великобритании кампанию о трагедии в Ходжалы (фото)

Глава Британского общества азербайджанцев, член Координационного совета азербайджанцев Великобритании Фарида Панахова организовала информационную кампанию, посвященную 32-й годовщине Ходжалинской трагедии. Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Автомобили с LED-экранами, на которых были размещены фотографии и лозунги, связанные с Ходжалинским геноцидом, курсировали перед зданиями госучреждений в Лондоне и Эдинбурге, двигались по центральным улицам.

Целью информационной кампании, проводимой в различных городах Великобритании накануне Ходжалинского геноцида вот уже несколько лет, является привлечение внимания местных жителей к реалиям Ходжалы.

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