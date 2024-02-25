ЕК обозначила сроки готовности плана переговоров по вступлению Украины в ЕС

Программа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз будет представлена в марте 2024 года.
Такие сроки анонсировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев, пишет ТАСС.
«Представим в середине марта общую рамку для переговоров», — объявила она.
Согласно информации главы Европейской комиссии, уже запущен процесс мониторинга, анализа и проверок потенциальных новых партнеров и их возможностей.
«Там очень много работы, насыщенный график», — пояснила фон дер Ляйен.
Она также порадовалась стремлению Украины исполнить все рекомендации Еврокомиссии.