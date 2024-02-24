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Посол Франции оскорбился публикацией Politico, где Армению назвали «задним двором России»

Посол Франции оскорбился публикацией Politico, где Армению назвали "задним двором России"

Армения – не задний двор, а дружественная для Франции страна.

Об этом написал посол Франции в Армении Оливье Декотиньи в своем аккаунте X в ответ на публикацию Politico Europe.

Накануне, по итогам визита в Ереван французского министра обороны Себастьяна Лекорню в американской газете вышла статья под названием: «Франция оружейными сделками водрузила свой флаг в Армении – на заднем дворе России».

«Армения – не задний двор кого бы то ни было, а дружественная и демократическая страна, суверенитет и территориальную целостность которой поддерживает Франция», – написал Декотиньи.

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