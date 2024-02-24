Протестующие прорвались на выставку в Париже, чтобы освистать Макрона |
Пашинян: Мы с Алиевым не доверяем друг другу |
В Госдуме отреагировали на сближение Армении и Франции: «Поставят страну на грань существования» |
Хикмет Гаджиев: Армения до сих пор не извинилась за геноцид в Ходжалы |
Российские источники: Франция будет снабжать Армению разведданными по Азербайджану, Ирану, России и Турции |
Армения устроила новую провокацию, ВС Азербайджана ответили необычным образом: что известно |
Кремль отреагировал на заявления Пашиняна |
Политолог Марков: Это подготовка к изгнанию российской военной базы из Гюмри |
Франция заявила о готовности предоставить Армении системы ПВО малой, средней и большой дальности |
Главное Мир

Контакты РФ и США по космосу застопорились

Контакты РФ и США по космосу застопорились

Никакого продвижения в контактах с США по теме космоса нет и быть не может, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Журналисты попросили его прокомментировать заявления Вашингтона о том, что контакты с Москвой по теме космоса уже состоялось и спросили, насколько они были конструктивными.

«На эту тему могу сказать только одно: американцы постоянно допускают утечки по вопросам, которые с ними же мы договариваемся оставлять в конфиденциальном поле. То есть в начале они настаивают на том, чтобы в публичное пространство не попадало никакой информации на этот счет и буквально после обсуждения этой темы с нами сами же все это выпускают», – сказал Рябков.

«Никакого продвижения по этой теме нет и быть не может. Причина понятна – абсурдность американских обвинений нас в якобы намерениях развернуть какие-то системы с ядерным компонентом оружейного свойства в космосе», – отметил замминистра.

«Как неоднократно уже в последнее время было подчеркнуто и как об этом заявил президент, таких намерений у нас нет, и американцы преследуют единственную цель – демонизацию России, выдвигая подобного рода обвинения. Поэтому контакт совершенно непродуктивный по этому вопросу», – добавил замглавы российского МИД.

Комментируя появившиеся сообщения о том, что контакты проходили между помощником президента РФ Юрием Ушаковым и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, а также по линии директоров СВР и ЦРУ Сергея Нарышкина и Уильяма Бернса, Рябков сказал: «Я еще раз могу сказать только то, что неприемлемость американского подхода к каким бы то ни было контактам и диалогу с нами в свете постоянных утечек из Вашингтона, для нас совершенно очевидна. Мы осуждаем эту американскую практику».

Теги:
Из этой рубрики
Контакты РФ и США по космосу застопорились
Мир

Контакты РФ и США по космосу застопорились

2024/02/24, 16:02
Папа римский из-за болезни отменил аудиенции 
Мир

Папа римский из-за болезни отменил аудиенции 

2024/02/24, 15:50
Европа в очередной раз пообещала оказать помощь Киеву
Мир

Европа в очередной раз пообещала оказать помощь Киеву

2024/02/24, 15:47
Протестующие прорвались на выставку в Париже, чтобы освистать Макрона
Мир

Протестующие прорвались на выставку в Париже, чтобы освистать Макрона

2024/02/24, 15:05
ФРГ существенно увеличит затраты на оборону лишь в ближайшие десятилетия
Мир

ФРГ существенно увеличит затраты на оборону лишь в ближайшие десятилетия

2024/02/24, 15:00
Генсек СНГ о предвзятости западных наблюдателей в выборах в странах содружества
Мир

Генсек СНГ о предвзятости западных наблюдателей в выборах в странах содружества

2024/02/24, 14:50
Десять мирных планов для Украины
Мир

Десять мирных планов для Украины

2024/02/24, 14:38
США выдержат введенные ею санкции против России
Мир

США выдержат введенные ею санкции против России

2024/02/24, 14:30
Столтенберг: Украина вступит в НАТО
Мир

Столтенберг: Украина вступит в НАТО

2024/02/24, 14:27