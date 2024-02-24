ФРГ существенно увеличит затраты на оборону лишь в ближайшие десятилетия

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Германия сохранит в ближайшие годы и десятилетия уровень затрат на оборону на уровне около 2% ВВП, пишет ТАСС со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, опубликованное на сайте правительства ФРГ.

«Мы в Европе должны делать еще больше, чтобы иметь возможность себя эффективно защитить, – сказал он – Вместе с союзниками мы должны быть такими сильными, чтобы никто не осмелился на нас напасть. Германия впервые за десятилетия в этом году инвестирует в оборону 2% ВВП. Так останется в ближайшие годы и десятилетия».

Шольц отметил, что идею создания единой европейской системы противовоздушной обороны (European Sky Shield Initiative, ESSI) поддержала 21 страна, «другие проявили к ней интерес».

В 2022 году Германия выдвинула инициативу ESSI, которая призвана создать единую европейскую систему противоракетной и противовоздушной обороны, а также обеспечить общие закупки систем ПРО и ПВО. Считалось, что это стимулирует инвестиции в местные компании, которые производят оборонительные системы. Однако, вопреки ожиданиям французских промышленников, Германия заявила, что планирует отдать предпочтение ракетам средней дальности Iris-T собственного производства, американским ракетам большой дальности Patriot и сверхдальним израильским Arrow-3.