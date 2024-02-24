Протестующие прорвались на выставку в Париже, чтобы освистать Макрона |
Пашинян: Мы с Алиевым не доверяем друг другу |
В Госдуме отреагировали на сближение Армении и Франции: «Поставят страну на грань существования» |
Хикмет Гаджиев: Армения до сих пор не извинилась за геноцид в Ходжалы |
Российские источники: Франция будет снабжать Армению разведданными по Азербайджану, Ирану, России и Турции |
Армения устроила новую провокацию, ВС Азербайджана ответили необычным образом: что известно |
Кремль отреагировал на заявления Пашиняна |
Политолог Марков: Это подготовка к изгнанию российской военной базы из Гюмри |
Франция заявила о готовности предоставить Армении системы ПВО малой, средней и большой дальности |
Главное Мир

Столтенберг: Украина вступит в НАТО

Столтенберг: Украина вступит в НАТО

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Вступление страны в Альянс уже не вопрос «если», а вопрос времени. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время обращения к украинцам в эфире телемарафона.

«Президент Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и отобрать у Украины право выбирать собственный путь. Но он добился совершенно противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Украина вступит в НАТО, это не вопрос «если», а вопрос «когда»», – сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь добавил, что Альянс продолжит поддерживать Украину ради «вашей и нашей безопасности».

Теги:
Из этой рубрики
Контакты РФ и США по космосу застопорились
Мир

Контакты РФ и США по космосу застопорились

2024/02/24, 16:02
Папа римский из-за болезни отменил аудиенции 
Мир

Папа римский из-за болезни отменил аудиенции 

2024/02/24, 15:50
Европа в очередной раз пообещала оказать помощь Киеву
Мир

Европа в очередной раз пообещала оказать помощь Киеву

2024/02/24, 15:47
Протестующие прорвались на выставку в Париже, чтобы освистать Макрона
Мир

Протестующие прорвались на выставку в Париже, чтобы освистать Макрона

2024/02/24, 15:05
ФРГ существенно увеличит затраты на оборону лишь в ближайшие десятилетия
Мир

ФРГ существенно увеличит затраты на оборону лишь в ближайшие десятилетия

2024/02/24, 15:00
Генсек СНГ о предвзятости западных наблюдателей в выборах в странах содружества
Мир

Генсек СНГ о предвзятости западных наблюдателей в выборах в странах содружества

2024/02/24, 14:50
Десять мирных планов для Украины
Мир

Десять мирных планов для Украины

2024/02/24, 14:38
США выдержат введенные ею санкции против России
Мир

США выдержат введенные ею санкции против России

2024/02/24, 14:30
Столтенберг: Украина вступит в НАТО
Мир

Столтенберг: Украина вступит в НАТО

2024/02/24, 14:27