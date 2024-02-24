Столтенберг: Украина вступит в НАТО

154 Просмотров

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Вступление страны в Альянс уже не вопрос «если», а вопрос времени. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время обращения к украинцам в эфире телемарафона.

«Президент Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и отобрать у Украины право выбирать собственный путь. Но он добился совершенно противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Украина вступит в НАТО, это не вопрос «если», а вопрос «когда»», – сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь добавил, что Альянс продолжит поддерживать Украину ради «вашей и нашей безопасности».