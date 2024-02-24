Рада приняла постановление о праве Ингушетии стать отдельным государством

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Верховная Рада голосами 248 народных избранников приняла постановление №10344 о праве Ингушетии стать отдельным государством. Сейчас это республика в составе РФ.

О голосовании сообщил в своем телеграм-канале нардеп из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

По словам депутата, голосование специально было приурочено к 23 февраля – годовщине депортации чеченцев и ингушей в 1944 году.

В документе говорится о признании права ингушского народа на создание независимого суверенного национального государства, осуждении преступлений РФ против ингушей и восстановлении территориальной целостности Ингушетии.

Спикеру Рады Руслану Стефанчуку поручено послать это постановление всем членам международного сообщества и призвать их принять решение в поддержку ингушского народа.

Согласно карточке документа на сайте парламента, его проект был внесен в Раду в середине декабря 2023 года. Инициаторами постановления стали 18 депутатов, в том числе Елизавета Богуцкая, Богдан Яременко и Сергей Тарута.