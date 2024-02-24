Два года большой войны. Ключевая развилка

254 Просмотров

Вторую годовщину российского вторжения Украина встречает в разительно другой обстановке, чем первую. Год назад только был освобожден Херсон. А до того – почти вся Харьковская область. Накануне второй годовщины пала Авдеевка, россияне продвигаются сейчас и по многим другим направлениям, пишет издание СТРАНА.ua.

Приводим весь анализ без изменения.

Год назад Украина жила ожиданием скорого и успешного наступления ВСУ, которое, как обещали представители власти, закончится заходом в Крым, а там и до границ 1991 года недалеко. Западные политики и СМИ откровенно издевались над российской армией и РФ – «колоссом на глиняных ногах».

Теперь западные СМИ пестрят заголовками об угрозе разгрома Украины и о грядущем нападении России на Европу.

Год назад Путин был объектом всеобщих насмешек. В Украине его иначе как «чокнутым бункерным дедом» и не называли. А Зеленский был главным героем мировых СМИ. И никто ему не мог отказать ни в финансовой помощи, ни в оружии.

Теперь Путин вновь вернулся на страницы западных СМИ в образе «всесильного зла», которое вот-вот может одержать победу.

Зеленский же сейчас столкнулся с падением поддержки внутри страны, усилением политического напряжения на фоне проблем на фронте и отставки Залужного, а противники президента уже «качают» тему о его «нелегитимности» после 20 мая 2024 года.

Международная же пресса в отношении Зеленского все более неоднозначна. Поддержка партнерами выделяется с большим трудом, а Конгресс США, который еще год назад ему аплодировал стоя, теперь уже который месяц блокирует выделение помощи Украине.

О причинах такого резкого изменения ситуации мы писали за последнее время много раз. Если кратко, то не сработал стратегический расчет Украины и Запада на быстрый разгром РФ. Ключевым оказался июнь прошлого года, когда забуксовало украинское наступление, а также провалился мятеж Пригожина, на который в Киеве была особенно большая ставка в плане дестабилизации и погружения РФ в смуту.

Россия и ее госсистема выдержала этот трудный период. Смута была подавлена в зародыше, Пригожин погиб, «зраду» в информпространстве РФ сильно прикрутили (хотя и не до конца). И благодаря этому ситуация в России выглядит значительно стабильнее и прочнее, чем летом прошлого года. Экономика пока выдерживает санкции, военное производство Россия запустила быстрее, чем Запад и Украина, что обеспечило российской армии преимущество в вооружениях, особенно на фоне задержек с американской помощью.

Армия РФ провела работу над ошибками и сейчас, по признанию ВСУ и западных экспертов, воюет более профессионально, чем в начале войны.

В Украине же на фоне разочарования от завышенных ожиданий, тотальной коррупции в военкоматах и усталости от войны, а также на фоне нежелания огромной части общества отказываться от привычного мирного образа жизни (подробно об этом мы писали здесь), были сорваны планы по мобилизации. И к дефициту снарядов добавилась еще и нехватка солдат.

На Западе, после провала плана по быстрому разгрому России, наступило некоторое смятение, вызванное как непониманием дальнейшей стратегии, так и внутриполитическими проблемами (противостоянием республиканцев и демократов в Конгрессе США), а также трудностями с запуском военного производства (подробнее о проблемах Запада мы писали здесь).

В общем и целом, повторяется ситуация начала войны, только наоборот. Тогда не сработал расчет России на быструю победу с захватом большей части Украины и с установлением в Киеве подконтрольного Москве правительства. Кремль сильно недооценил силу украинского сопротивления и переоценил собственные силы, отправив на завоевание большой европейской страны армию в 180 тысяч человек, вероятно, почему-то полагая, что военная кампания будет напоминать операцию «Дунай» – вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

То, что изначальный план не сработал, Путин понял еще в марте 2022 года, а потому попытался очень быстро закончить войну через Стамбульские соглашения на довольно мягких для Украины условиях (включая отвод войск на границы 24 февраля). Но от компромиссов тогда отказался Киев и Запад, увидев перспективу нанесения России военного поражения.

Но и этот расчет не оправдался. И сейчас все участники войны стоят перед развилкой из трех вариантов.

Первый – остановить войну на линии фронта плюс еще некие договоренности в треугольнике Украина-Запад-Россия. Например, гарантии безопасности Украины, нейтральный статус и может быть еще что-то.

Второй – продолжать войну на истощение в надежде, что противник рухнет.

Третий – прямое столкновение НАТО и РФ (либо через вступление в войну стран Альянса на стороне Украины, либо через ультиматум России к странам НАТО с требованием прекратить помощь, например, в случае ударов западным оружием по российским городам), что с большой долей вероятности приведет к глобальной ядерной войне. Этого боится Запад, а потому в реальности он выбирает между первыми двумя вариантами, причем, по мере затягивания войны и ухудшения ситуации для Украины, возрастает число сторонников первого варианта. Тем более, что при сценарии «долгой войны» угроза ее перерастание в мировую ядерную будет сохраняться постоянно.

Но пока внешне ситуация выглядит так, что, по факту, все ж таки реализуется второй вариант – война на истощение.

При этом Россия заявляет, что готова к переговорам и западные СМИ постоянно пишут о сигналах из Москвы о том, что Путин хочет остановить войну по линии фронта с фиксацией контроля над уже захваченными территориями и с гарантиями нейтрального статуса Украины.

При этом Киев и Запад, несмотря на постоянные заявления об угрозе поражения Украины, саму возможность переговоров с РФ и мира/перемирия по линии фронта отвергают, настаивая на прежнем требовании – выход на границы 1991 года.

Впрочем, на Западе и в Украине распространено мнение, что, несмотря на постоянные заявления из Москвы о готовности к переговорам, на самом деле у Путина другой план. И говорит он о переговорах только потому, что точно знает – ему в них откажут. А потому и играет в эту игру, чтоб показать себя «миротворцем»: «я за мир, а Украина и Запад против».

А в реальности же он хочет получить намного больше, чем уже завоеванные территории и нейтральный статус Украины. Он рассчитывает пойти еще дальше и полностью разгромить ВСУ и затем навязать Украине, а возможно и Западу, свои условия мира. Или просто держать фронт и медленно истощать украинские силы до прихода к власти в США Трампа, который, как многие считают, либо надавит на Украину, чтоб она согласилась закончить войну по линии фронта и провозгласить нейтральный статус, либо вообще выведет США из НАТО, что резко поменяет в пользу России весь стратегический баланс сил в Европе и, соответственно, в войне в Украине.

Но это, повторимся, версия экспертов на Западе и в Украине. Хотя и в России ряд политиков и многие Z-блогеры выступают за «войну до победного конца», призывая «не останавливаться».

Но что на самом деле по этому поводу думает сам Путин, Украина и Запал могут проверить легко – самим предложив ему переговоры и мир/перемирие по линии фронта. И если Путин вдруг откажется, то у всей партии мира на Западе (вроде Маска, Трампа и Карлсона) более не будет никаких аргументов требовать от Байдена и Зеленского «остановить войну».

Но вряд ли на такой ход (предложить самим переговоры Путину) сейчас пойдет Украина.

Как мы уже писали у Киева другой план – перейти в оборону, обескровить в ней российские войска, решить проблемы с мобилизацией, поставкой и производством оружия, резко нарастить выпуск дронов, получить самолеты и дальнобойные ракеты от Запада, наносить удары вглубь территории РФ, подождать пока западная военная промышленность нарастит свое производство. После чего, возможно, в 2025 году перейти в наступление. Ну а до тех пор поддерживать боевой дух в украинском обществе, превращая в большую победу каждый сбитый самолет, каждый потопленный корабль, каждый прилет по полигону и каждую горящую нефтебазу в РФ.

Безусловно, нельзя исключать, что этот план сработает.

Нельзя исключать, что ситуация в реальности не столь катастрофичная для Украины, как это сейчас описывают западные СМИ, которые могут специально нагнетать обстановку, чтоб побудить Конгресс проголосовать за помощь, а также добиться увеличения военных расходов Запада и активизировать инвестиции в производство оружия в Европе и США.

Нельзя исключать, что Конгресс все ж таки разблокирует помощь Украине, что НАТО передаст дальнобойные ракеты и самолеты в большом количестве, что ВСУ сможет решить проблемы с мобилизацией, а российская армия понесет тяжелые потери, что западная военная промышленность в конце концов нарастит производство до нужных объемов, а Украина и ее западные партнеры будут производить дронов больше, чем РФ, что санкции скажутся рано или поздно на экономике РФ и ее возможности производить оружие, что Трамп не сможет прийти к власти, а если и придет, то не будет договариваться с Путиным, что дружественные России страны «глобального юга» в конце концов договорятся с Западом и присоединяться к антироссийским санкциям, что на фоне военных и экономических проблем будет расти внутреннее напряжение, антивоенные и антипутинские настроения внутри РФ, начнется деморализация армии.

Риски для России длительной войны действительно очень велики, что является одним из аргументов для Москвы пойти на компромиссный вариант прекращения огня по линии фронта, если на это будет согласны Украина и Запад (какова позиция Путина по переговорам и окончанию войны мы анализировали здесь).

Но и для Украины риски долгой войны огромные.

Не факт, что разблокируется помощь Конгресса, не факт, что Украина сможет получить достаточно боеприпасов, не факт, что Украина сможет производить больше беспилотников, чем Россия, не факт, что украинские власти смогут активизировать мобилизацию, что усугубит ситуацию с нехваткой личного состава (особенно, если РФ проведет новую волну мобилизации), а это, в свою очередь, может привести к деморализации армии, ее обескровливанию и потери боеспособности, а следовательно – к обрушению фронта. При том, что многие описанные выше риски России (смута в РФ, введение против нее санкции со стороны стран «глобального юга» и прочее) – пока лишь чисто гипотетические. Да и при самом худшем варианте у России всегда остается «последний аргумент» – ядерное оружие.

Если Украина окажется перед лицом военного поражения, тогда, скорее всего, отношение Киева и Запада к переговорам с Россией резко поменяется и они готовы будут идти на «корейский сценарий» заморозки конфликта по линии фронта.

Однако, в таком случае, может быть уже слишком поздно.

На нынешнем этапе, пока фронт держится и россияне продвигаются очень медленно и с большими потерями, еще можно договорится о «корейском варианте».

И это не будет для Украины ни капитуляцией, ни разгромом. Украина сохранит свою государственность, выход к морю, большую часть территории, перспективы вступления в ЕС, а главное – боеспособную украинскую армию, само по себе наличие которой (вне зависимости от того, вступит ли Украина в НАТО или нет) будет сильнейшим сдерживающим фактором для любых попыток РФ предпринять новое нападение на Украину или, тем более, на Европу. И наоборот – продолжение войны как раз и порождает риск полного разгрома Украины, в случае неблагоприятного развития событий на фронте. Со всеми вытекающими отсюда последствиями и для Украины, и для безопасности Европы.

Но если положение для Украины на фронте резко ухудшится, то условия на переговорах будут уже кардинально иные и намного более жесткими.

Если говорить по времени, то есть три ключевые точки, когда стороны могут выйти на переговоры об окончании войны.

Первая точка – ближайшие недели до выборов президента РФ. Учитывая достаточно сильные настроения внутри России за прекращение войны и описанные выше риски для РФ, Путин, если ему поступит такое предложение, теоретически может пойти на перемирие/мир по линии фронта. Хотя то, что такое предложение потупит от Украины за оставшееся до выборов время выглядит практически невероятным.

Вторая точка – конец мая-начало июня. К тому времени будет понятно – выделит ли деньги Конгресс США и решит ли ВСУ свои проблемы с боеприпасами и мобилизацией или нет. Кроме того, после 20 мая встанет вопрос о легитимности пребывания Зеленского на посту президента. Судя по всему, и россияне, и многие противники Зеленского в Украине, и, не исключено, некоторые силы на Западе, эту тему намерены жестко качать, добиваясь ухода президента со своего поста с передачей власти тому, кто в тот момент будет спикером Рады (по Конституции он становится и.о. президента, если действующий глава государства покидает свой пост). Сама по себе тема с «нелегитимностью» вряд ли выстрелит, но если на нее наложатся другие проблемы (на фронте и в тылу) она, не исключено, может иметь последствия (подробнее читайте здесь). Также к тому времени РФ, вероятно, определится с тем, проводить ли мобилизацию или нет.

В общем и целом, к концу мая-началу июня будет понятна общая диспозиция на фронте и в Украине. Исходя из нее и будет определена либо переговорная позиция сторон, либо готовность воевать дальше.

Третья точка – после президентских выборов в США, в зависимости от их итогов и политики Трампа (если он станет президентом). Но понятно, что война вещь непредсказуемая. И «черный лебедь» может прилететь к каждой из сторон в любой момент, опрокинув ее в пропасть.

Но также вероятно, что война рано или поздно завершится все тем же компромиссом – миром/перемирием по линии фронта. Но только до этого пройдет много времени. И погибнет очень много людей.

Кроме того, меняются и сами воюющие страны. Чем дольше идет война, тем больше принуждения будет использовать государство в отношении своих граждан, чтобы заставить их «стойко переносить тяготы и лишения военного времени». Тем меньше обе страны будут похожи то, чем они были в 2021 году. И тем больше будут похожи на Северную Корею или Талибан.

А даже если одна из стран все-таки сможет добиться того, что объявит победой, ее цена будет столь велика, что она будет мало отличаться от поражения.

Да уже и сейчас с таким количеством жертв, которые понесли Украина и Россия, говорить о чьей-либо победе невозможно. Можно говорить только о масштабе поражения. И чем скорее война закончится, тем меньше этот масштаб будет.