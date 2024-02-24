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В Стамбуле пройдет конференция на тему деколонизации, организованная Бакинской инициативной группой

В Стамбуле пройдет конференция на тему деколонизации, организованная Бакинской инициативной группой

В Стамбуле пройдет конференция «Деколонизация: Пробуждение прогресса», организованная Бакинской инициативной группой.

В связи с этим в Стамбуле состоялась пресс-конференция по повестке мероприятия, передает АПА.

Исполнительный директор «Бакинской инициативной группы» Аббас Аббасов заявил, что главная цель мероприятия – довести до международного сообщества реалии стран, пострадавших от колониальной политики Франции:

«За последние 4 месяца 2023 года мы провели 5 международных конференций. Как «Бакинская инициативная группа», мы смогли представить их реалии на международной платформе. Наша деятельность в 2024 году не ограничится лишь одной политикой. Она охватит и такие направления, как образование, социальная сфера и экономика. На мероприятия мы приглашаем специалистов из африканских стран, их позиции очень важны для нас. В ближайшее время мы представим план работы на 2024 год».

Представители региона, ставшего жертвой французской колониальной политики, подчеркнули, что эта конференция имеет особое значение для донесения реалий до мирового сообщества.

По их словам, единственная цель Франции – разграбить все природные и материальные ресурсы этих территорий, удержать людей в нищете.

Отметим, что в конференции, которая пройдет 24-25 февраля в Стамбуле, примут участие представители 13 стран и 5 международных организаций.

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