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Байрамов рассказал Клаару о провокации Армении (фото)

Байрамов рассказал Клаару о провокации Армении (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился 22 февраля со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Согласно информации пресс-службы Министерства иностранных дел, на встрече стороны обсудили текущее состояние связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и перспективы проекта мирного соглашения.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что совершенная после длительного затишья провокация Армении, которая привела к ранению азербайджанского военнослужащего в результате снайперского выстрела, произведенного без каких-либо подстрекающих факторов, направлена на подрыв мирного процесса.

Что касается проекта мирного соглашения, было доведено до внимания, что армянской стороне представлены очередные комментарии нашей страны и мы заинтересованы в начале переговорного процесса в этом направлении. Вместе с тем, министр еще раз напомнил, что в Конституции, законодательных актах Армении, международных организациях и судах все еще продолжаются претензии к территориальной целостности и суверенитету нашей страны, была также подчеркнута неприемлемость этих претензий.

На встрече стороны также обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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