Путин неожиданно решил совершить полет на Ту-160М, его маршрут – военная тайна

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Российский президент Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М.

СМИ опубликовали видео, в котором президент России поднимается на борт военного самолета.

В августе 2005 года Путин уже пилотировал Ту-160 и наблюдал за испытанием крылатой ракеты. В марте 2000 года Путин летал из Краснодара в Чечню на истребителе-бомбардировщике Су-27, напоминает BBC.

Полет Путина на Ту-160М продлится до 40 минут, маршрут — военная тайна, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Реактивные стратегические бомбардировщики Ту-160 применяются для ударов по территории Украины с самого начала российского вторжения. Чаще всего они атакуют из района Каспийского моря, используя крылатые ракеты типа Х-101/555.