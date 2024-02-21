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Алиев: Азербайджан придает большое значение укреплению партнерских отношений в Евразийском регионе

Алиев: Азербайджан придает большое значение укреплению партнерских отношений в Евразийском регионе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам XXVII Евразийского экономического саммита. Об этом сообщает «Азертадж».

В обращении говорится:

Сердечно приветствую вас по случаю открытия XXVII Евразийского экономического саммита, организованного Фондом стратегических и социальных исследований «Группа Мармара».

Ставший доброй традицией, Евразийский экономический саммит является престижной платформой, на которой собираются государственные деятели, известные политики и бизнесмены, проводится обмен мнениями о процессах, происходящих в нашем регионе и в глобальном масштабе, обсуждаются пути преодоления нынешних сложных кризисов.

Появление в стремительно трансформирующемся современном мире, наряду с традиционными угрозами, беспокоящих человечество вызовов и опасностей делает неизбежным формирование новых подходов в решении региональных и глобальных проблем. С этой точки зрения нынешняя повестка дня Саммита, в том числе его сессия, посвященная вопросам климатического кризиса, окружающей среды и энергетики, как всегда, представляют особую актуальность.

Господствующие в настоящее время климатические изменения входят в число важнейших проблем, угрожающих нашей планете. Влияние изменений климата проявляется уже во всех сферах жизни. Азербайджан уделяет большое внимание вопросам борьбы с изменениями климата, прилагает усилия, направленные на обеспечение совместной деятельности для снижения их негативных последствий. Неслучайно единогласным решением всех стран одно из самых престижных международных мероприятий в мире – 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) будет проведена в 2024 году именно в Азербайджане.

Наряду с этим, Азербайджан придает большое значение дальнейшему укреплению партнерских отношений в Евразийском регионе, характеризующихся динамичным развитием. Азербайджан, как надежная транзитная страна, обладающая развитой транспортно-логистической инфраструктурой, играет важную роль с точки зрения продвижения регионального сотрудничества в Евразии, стимулирования экономического прогресса, усиления взаимной связанности.

В этом контексте необходимо подчеркнуть значимость азербайджано-турецких связей, находящихся на самой высокой вершине. Многогранная совместная деятельность с братской Турцией, реализованные нами крупномасштабные проекты, являясь важными факторами, характеризующими наше стратегическое союзничество, также вносят важный вклад в региональное сотрудничество, безопасность и стабильность. Уверен, что азербайджано-турецкое стратегическое союзничество, черпающее силы в братстве и единстве двух народов, нашей общей истории и богатых национально-нравственных ценностях, нашими совместными усилиями и впредь будет развиваться и укрепляться в соответствии с принципом «Одна нация, два государства».

В то же время посвящение специальной сессии Евразийского экономического саммита 100-летнему юбилею 9-го Президента Турецкой Республики Сулеймана Демиреля имеет символическое значение. Покойный Сулейман Демирель, внесший большой вклад в основание Фонда стратегических и социальных исследований «Группа Мармара», был выдающимся государственным деятелем, сыгравшим важную роль в формировании азербайджано-турецких межгосударственных отношений, укреплении нашего братства. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.

Уверен, что это заседание внесет вклад в расширение взаимовыгодного партнерства во имя устойчивого развития Евразийского региона.

Желаю вам всего наилучшего, успехов работе Саммита.

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