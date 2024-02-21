Натик Расулзаде: Азербайджан оказался в тисках «холодной войны» и каждый воин на счету

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Инаугурационная речь Ильхама Алиева состояла из серьезных посылов, и одним из наиглавнейших является месседж президента, адресованный к молодежи. Глава государства особо подчеркнул, что идеологические риски не знают границ, особенно в нынешних условиях. Поэтому главная задача здесь – воспитание молодого поколения в духе патриотизма и национальных традиций. Об этом в блиц-интервью Minval.az сказал известный азербайджанский писатель Натиг Расулзаде, отметивший, что первым шагом в этом направлении должно стать приобщение детей и молодежи к чтению книг – настоящих, бумажных книг, дабы извлечь детей и подростков из цепких лап виртуального мира, в котором масса негатива.

«Это я вам как писатель говорю, как дедушка, приводящий в пример своих собственных внуков. А идеология – это уже очень серьезный вопрос. Общество сильно разрознено, ушли в прошлое такие понятия, как «ячейка», «звено». Нет организаций, обществ, которые бы объединяли людей по интересам, а даже если таковые и имеются, то они в виртуальном пространстве. А ведь нам было чем гордиться. Давайте вспомним кружки юннатов (скаутов), пионерские клятвы у костра, комсомол с его программой. И знаете, на этих принципах воспитывалось много поколений. Мы понимали, что несем ответственность за содеянное нами, у нас воспитывали непоколебимую веру в принципы, связанные с политической ситуацией, и ни один внешний и внутренний враждебный факторы не могли поколебать нашу веру. Сегодня же в связи с утратой духовности и усилением веры в материальные блага общество, особенно представители молодого поколения, может легко поддаться враждебным настроениям недругов, чья задача – разрушение независимого Азербайджана изнутри, планомерное и последовательное уничтожение нашей государственности посредством воздействия на молодые умы европейскими псевдо-«ценностями». По сути, отвоевав свои исконные территории, наша страна оказалась в условиях т.н. «холодной войны, а на полях войны все средства обороны хороши и важны, особенно внедрение враждебной идеологии. Но я считаю, что главную ставку народ должен сделать именно на единство – плечо к плечу! Не должно быть сомневающихся в правильности пути, о котором говорит президент Ильхам Алиев. Почему я упомянул об общественных организациях, сплачивающих людей? Возможно, вы подумаете, что речь идет о политических партиях, но это не так. Это должны быть организации, в которых одинаково комфортно чувствовали бы себя представители любого возраста, любого социального статуса. Помните сообщества «ДОСАФ», различные спортивные общества, прекрасно объединяющие молодежь? А ведь у всех этих общественных организаций была одна цель: объединение населения с целью поддержания в народе патриотического духа. «Мы – самая сильная, самая умная, самая читающая страна!» – вот каким был принцип, и он работал. А что мы можем предложить сейчас той же самой молодежи? Ведь разрушив, по сути, огромный пласт воспитательного процесса со всеми его психологизмами и механизмами, мы не дали взамен практически ничего. Вот в чем главная проблема: люди перестали общаться друг с другом, утратив главную ценность в жизни – радость и счастье личного общения друг с другом. Понятие «команда» надо вытаскивать из виртуальности в реальность, потому что сегодня этого требует сама жизнь. Никто не должен оставаться одиноким, особенно в сложные для страны времена. Да! Азербайджан одержал великую победу, но самая главная должна быть одержана в идеологической войне, и каждый воин на счету», – сказал писатель.

Яна Мадатова