Алиев: «Байрактар Акынджи» уже летают в небе Азербайджана |
Штангист Дадашбейли стал чемпионом Европы |
Египет может передать Турции крупнейший в стране порт |
Байден допустил ужесточение антироссийских санкций из-за смерти Навального |
Иран отработал ракетный удар по израильской военной базе (видео) |
В Испании нашли тело российского пилота, угнавшего вертолет в Украину (видео) |
Эрдоган заявил в Баку об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе (видео) |
Президент Азербайджана Алиев: К слову Турции прислушиваются во всем мире |
Ильхам Алиев исключил проявления сепаратизма в Азербайджане (видео) |
Главное Политика

Азербайджан и Хорватия провели политконсультации

Азербайджан и Хорватия провели политконсультации

19 февраля 2024 года в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Республики Хорватия.

Согласно информации МИД Азербайджана, делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, делегацию Республики Хорватия – государственный секретарь по политическим вопросам министерства иностранных и европейских дел Франо Матушич.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы укрепления стратегического партнерства между двумя странами, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций, а также прошли обсуждения по стратегическим энергетическим и транспортным проектам, реализуемых Азербайджаном.

Состоялся обмен мнениями о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года, и предстоящей работе. Было отмечено, что это престижное мероприятие создаст новые возможности для развития существующего стратегического сотрудничества между двумя странами.

На встрече была предоставлена подробная информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении установления прочного мира в регионе, а также о минной проблеме на освобожденных территориях страны. Противоположная сторона была проинформирована о разминировании освобожденных территорий, проводимых там работах по восстановлению и реконструкции, возможностях сотрудничества в этих направлениях.

В ходе политических консультаций также обсуждались региональные, международные вопросы и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан и Хорватия провели политконсультации
Политика

Азербайджан и Хорватия провели политконсультации

2024/02/19, 22:19
Президент Бразилии отозвал посла в Израиле
Политика

Президент Бразилии отозвал посла в Израиле

2024/02/19, 21:40
Вагит Алекперов поздравил Ильхама Алиева
Политика

Вагит Алекперов поздравил Ильхама Алиева

2024/02/19, 20:29
Ильхам Алиев покинул Турцию (фото)
Политика

Ильхам Алиев покинул Турцию (фото)

2024/02/19, 19:48
Лидер Португалии поздравил президента Алиева с переизбранием
Политика

Лидер Португалии поздравил президента Алиева с переизбранием

2024/02/19, 19:35
МИД Финляндии вызвал посла России по поводу смерти Навального
Политика

МИД Финляндии вызвал посла России по поводу смерти Навального

2024/02/19, 19:21
Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ (видео)
Политика

Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ (видео)

2024/02/19, 18:40
Эрдоган заявил в Баку об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе (видео)
Политика

Эрдоган заявил в Баку об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе (видео)

2024/02/19, 18:38
Президент Азербайджана Алиев: К слову Турции прислушиваются во всем мире
Политика

Президент Азербайджана Алиев: К слову Турции прислушиваются во всем мире

2024/02/19, 18:36