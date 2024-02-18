Норвежский премьер получил по почте посылку с марихуаной

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре получил по почте марихуану. Посылка с наркотиками пришла в канцелярию главы правительства ещё 31 января, сообщает Dagbladet.

Почту, согласно процедуре, сначала доставили в приёмную службу безопасности и обслуживания департамента. Затем посылку просветили с помощью рентгена. Тогда и выяснилось, что внутри находится медицинский каннабис.

Посылку конфисковала полиция, отправитель не уточняется. В Норвегии марихуана легализована для использования исключительно в медицинских целях.