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Мигранты устроили в Гааге беспорядки, полиция применила спецсредства (фото, видео)

Мигранты устроили в Гааге беспорядки, полиция применила спецсредства (фото, видео)

Мигранты из Эритреи устроили беспорядки на улицах Гааги, ополчившись против полиции. Приезжие подожгли несколько машин правоохранителей, а самих блюстителей закона закидали пиротехникой, дорожными знаками и даже велосипедами.

По информации очевидцев, которую приводит «Лайф», несанкционированная акция началась с конфликта между двумя группами иностранцев, причина которого неизвестна. Стычка переросла в массовые погромы. Вооружённые битами эритрейцы принялись крушить павильоны и атаковать полицейских.

В ответ правоохранители начали использовать спецсредства. Мэр города Ян Ван Занен разрешил силовикам задействовать слезоточивый газ, параллельно объявив в районе чрезвычайное положение.

 

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