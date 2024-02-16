В Израиле нашли 1800-летнюю военную базу Железного легиона

61 Просмотров

Археологи во время недавних раскопок у подножия холма Тель-Мегиддо, расположенного вблизи древней деревни Кфар-Отнай, обнаружили архитектурные остатки 1800-летней римской военной базы Железного легиона под названием Феррата. Об этом сообщает Arkeonews.

Отмечается, что база римских легионеров VI легиона – единственная римская военная база такого размера, которая была найдена и открыта в Израиле.

В ходе раскопок были найдены архитектурные остатки главной магистрали лагеря, а также полукруглый подиум и участки каменной брусчатки.

По мнению исследователей, Юлий Цезарь набрал этот легион в Цизальпийской Галлии в 52 году до н.э., а его первое сражение произошло во время похода против галльского вождя Верцингеторикса.

Этот легион сопровождал Цезаря в Александрию. Его название означает «железный», что, вероятно, является отсылкой к доспехам.

«Лагерь Римского легиона был постоянной военной базой для более 5 тысяч римских солдат в течение более 180 лет, со 117-120 до, примерно, 300 лет нашей эры», – говорит доктор Йотам Теппер, руководитель раскопок от имени Управления древностей Израиля.

По его словам, в центре лагеря, протяженностью 550 метров и шириной 350 метров, пересекались две главные дороги. Остатки старинного здания полностью не сохранились.

При раскопках были найдены монеты, части оружия, глиняные черепки и обломки стекла, но наибольшей находкой является черепица для крыши, найденная в очень большом количестве. Некоторые из них были проштампованы печатями VI легиона.