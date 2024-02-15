Выяснилась причина, почему Ахмеда Ахмедова не взяли в армию

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Стало известно, почему Ахмеда Ахмедова, убившего 5 членов своей семьи, не взяли на военную службу.

Как рассказал начальник управления по связям с общественностью и международным отношения Государственной службы по мобилизации и призыву Парвиз Садраддинов, Ахмедов Ахмед Мехман оглу 15.01.1999 года рождения, состоящий на учете в Хатаинском районном отделении Государственной службы по мобилизации и воинскому призыву, прошел все необходимые для призывников обследования при подготовке к призыву в июле 2020 года и был направлен в Республиканскую психиатрическую больницу № 1» на дополнительное медицинское обследование.

Согласно акту госпиталя у призывника диагностировано «шизофреноподобное расстройство». В результате Ахмедов Ахмед был признан «непригодным к военной службе как в мирное, так и в военное время.