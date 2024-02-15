Еще один ребенок в Азербайджане умер от кори

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В Азербайджане зафиксирована еще одна детская смерть, наступившая в результате заболевания корью.

В социальных сетях распространилось сообщение об ученице 8-го класса средней школы №51 Сабаильского района Баку 14-летняя Нурай Сулейман кызы Ибрагимовой, умершей от осложнений, вызванных корью.

Отметим, что Минздрав Азербайджана вновь призвал граждан вакцинироваться от кори.

Как сообщили в ведомстве, с апреля прошлого года случаи заражения корью, связанные с проникновением вируса из других стран, вызвали локальное распространение инфекции в различных регионах Азербайджана.

«Анализ сложившейся эпидемиологической ситуации показывает, что подавляющее большинство инфицированных – лица, которые никогда не были привиты от кори и не переболевшие этим заболеванием.

В связи с этим на территории республики продолжаются противоэпидемические и профилактические мероприятия. Так, в соответствии с графиком профилактических прививок, утвержденным Министерством здравоохранения, в стране проводится вакцинация детей до 10 лет.

Учитывая, что вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики коревой инфекции, Минздрав в очередной раз обращается к гражданам и призывает восприимчивые к кори группы населения в возрасте 11-40 лет пройти вакцинацию от этой инфекции.

Для вакцинации можно обратиться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь детям и взрослым по месту жительства», – говорится в обращении.