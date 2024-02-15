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Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России и Китая

Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России и Китая

Венгрия заблокировала новый, 13-й пакет санкций ЕС, который может коснуться десятков физических и юридических лиц из России и других стран. Об этом пишет Financial Times.

Будапешта был единственным на встрече послов стран ЕС, кто выступил против.

В противном случае был бы одобрен пакет санкций, направленный против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, говорится в статье.

Правда, в этот раз вердикт Будапешта был связан с мерами, направленными не против Москвы, а против Пекина, отмечает газета cо ссылкой на чиновников сообщества.

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