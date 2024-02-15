СМИ: Угроза нацбезопасности США связана с отправкой РФ ядерного оружия в космос

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РФ хочет разместить ядерное оружие в космосе, именно поэтому председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности США.

Об этом сообщает ABC News.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и ведущие законодатели в Конгрессе в среду попытались смягчить беспокойство общественности после того, как председатель комитета Палаты представителей по разведке предупредил об угрозе национальной безопасности, связанной с дестабилизирующим иностранным военным потенциалом.

Источники издания указывают, что разведданные США связаны с желанием России отправить ядерное оружие в космос. Речь идет не о том, чтобы сбросить ядерное оружие на Землю, а, скорее, о его возможном использовании против спутников.

Источники издания указывают, что эта тема является тревожной и очень деликатной. Не затрагивая эту тему напрямую, несколько членов Конгресса быстро назвали проблему серьезной, не вызвав при этом общественной тревоги.