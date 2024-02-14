Телеканал France 24 опроверг сообщения о подготовке покушения на Макрона в Киеве (обновлено)

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Французский телеканал France 24 опроверг сообщения о появлении в эфире репортажа о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона в Киеве.

«Мы подтверждаем, что данный отрывок — фейк. Он никогда не был в эфире. Этот ведущий действительно работает на телеканале, но это стопроцентный продукт, созданный с помощью искусственного интеллекта», — заявили в пресс-службе телеканала.

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В сети появилась информация о том, что власти Украины якобы планировали совершить покушение на французского президента Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Соответствующий материал телеканала France 24 был опубликован в соцсети X.

La télévision française diffuse un reportage sur l’annulation par Macron d’une visite en Ukraine en raison d’une tentative d’assassinat à son encontre par les autorités ukrainiennes.

Les méchants cocaïnomanes voulaient donc clouer Emmanuelle au sol ? pic.twitter.com/WvCQyqPvCg — José FERNANDES (@Jose_FERNANDE8) February 14, 2024

В ролике показаны скриншоты переписки источника, якобы близкого к экс-главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному, о возможном покушении на Макрона. Из сообщений следует, что ответственность за нападение планировалось переложить на Москву с целью привлечения внимания к ситуации в Украине и увеличению помощи со стороны Запада.

На скриншотах указано, что подготовку к операции координировал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. В материале отмечается, что план покушения сорвал Залужный, передав информацию французам по своим каналам.

Утверждается, что именно поэтому французский президент ранее отменил свой визит в Киев. При этом запись телевизионного эфира на сайте канала France 24 отсутствует.