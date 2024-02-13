Подробности жуткого убийства семьи в Баку

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Стали известны некоторые подробность про Ахмеда Ахмедова, зарубившего топором 5 членов своей семьи.

Как удалось узнать сайту Qafqazinfo, Ахмед раньше занимался спортом. Позже травма, полученная им в спорте, серьёзно отразилась на его здоровье. По этой причине сообщается, что 25-летний мужчина регулярно лежал в психиатрической больнице.

По словам знакомых с семьей, Ахмед с ними не жил, семья даже купила ему машину.

В день инцидента рано утром Ахмед попросил в магазине нож. Однако он не смог купить там нож и пошел в другой магазин.

Вечером он сначала убил своего отца. Потому спустился к маркету с окровавленными руками, где стал ждать свою мать. После того, как его мать вернулась домой из школы, где она была директором, он взял топор, припрятанный сзади маркета и поднялся в квартиру. Тогда сотрудники маркета сообщили об этом в полицию.

Пока ехала полиция, Ахмед уже убил мать и брата.