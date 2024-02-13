Генсек ОПЕК: Мировая экономика поддержит рост спроса на нефть в 2024 году

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Рост мировой экономики является положительным признаком для увеличения спроса на нефть в 2024 году, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в ходе Всемирного правительственного саммита (WGS 2024) в Дубае.

«Мы прогнозируем, что в этом году спрос на нефть вырастет более чем на 2 млн б/с по сравнению с прошлым годом. Это здоровый рост. Есть положительные признаки в виде пересмотра прогнозов по некоторым крупным экономикам. В частности, в Соединенных Штатах ВВП был пересмотрен в сторону повышения. Есть Китай. Хоть к нему и есть вопросы, мы по-прежнему чувствуем себя уверенно в отношении прогнозов по Китаю», – сказал аль-Гайс.

Он также отметил Индию, назвав ее экономический рост феноменальным.

«Мы считаем, что рынок сейчас находится в хорошем, стабильном состоянии, но мы не можем прогнозировать, поэтому мы, в рамках ОПЕК+ с нашими партнерами, продолжаем быть проактивными», – добавил аль-Гайс.