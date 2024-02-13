Армения заявила о приобретении «самого современного оружия» от Франции, Индии и ряда других стран

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Сегодня Армения имеет «очень серьезные соглашения» о военно-техническом сотрудничестве и приобретении вооружений не только с Индией и Францией, но и с другими странами, имеющими серьезный прогресс в военно-технической сфере. Об этом в беседе с «Азатутюн» заявил заместитель председателя постоянной комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности Армен Хачатрян.

«Во всяком случае, сегодня у нас есть серьезные соглашения о военно-техническом сотрудничестве, приобретении оружия, как уже известно, с Индией и Францией, и надо сказать, что у нас есть соглашения и со странами, которые являются сверхдержавами и добились серьезного прогресса в военно-технической сфере. Конечно же мы не будем об этом говорить, не скажем, но это не только Франция и Индия», – сказал провластный депутат, подчеркнув, что «за последние год-два проведен больший объем работ», результаты которого мы увидим в самое ближайшее время».

Хачатрян также подчеркнул, что у Армении есть «серьезные соглашения» о военно-техническом сотрудничестве с Россией и есть обязательства, которые Россия частично выполнила, но еще должна выполнить.

«Мы приобретаем оружие, которое можно считать самым современным, как минимум четвертого и пятого поколения. Мы не будем покупать использованное оружие. То есть, изучая тактику современных войн, мы также имеем серьезный анализ, и по горькому опыту 44-дневной войны мы уже знаем, какое оружие необходимо, и какие страны имеют это оружие и готовы его нам продать, мы, безусловно, сотрудничаем с этими странами», – сказал депутат.