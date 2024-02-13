Операция «Возмездие». Что произошло?

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал: кровь наших солдат не останется на земле. Добавим от себя: Азербайджан — не та страна, которая позволит безнаказанно стрелять по своим солдатам и по своей территории. Последние события на участке Гафан-Зангилан на условной границе Азербайджана и Армении подтвердили это еще раз.

12 февраля Армения, воодушевившись европейским покровительствам и уверовав в собственную безнаказанность, устроила провокацию, о которой уже рассказывал Minval.az: на боевую позицию вывели снайпера, который открыл огонь по азербайджанской территории. В результате военнослужащий ГПС Азербайджана получил ранения. В ответ Азербайджан уже провел свою операцию «Возмездие», и теперь на армянской стороне подсчитывают потери и «зализывают раны».

На провокацию, подготовленную при участии, точнее, соучастии Европейской наблюдательной миссии — EUMA — был дан достойный ответ. Как сообщается, в результате операции был полностью уничтожен боевой пост Вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Кафанского района, откуда накануне стреляли по нашим пограничникам. Уже поступает информация о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста.

Это тот случай, когда устроителям провокации перед ее организацией надо было бы освежить в памяти события у высот Сарыбаба и Беюк Ишыглы, озера Гарагель и т.д. И держать в голове, что без жесткого ответа Азербайджан такого рода поползновения не оставляет. Так что теперь вся ответственность за последствия новой провокации на границе ложится на военно-политическое руководство Армении, то самое, которое после нескольких месяцев тишины вновь стремится «сорвать в штопор» ситуацию на границе.

Но точно так же за происшедшее несут ответственность и сотрудники EUMA со своими биноклями. Не говоря о «секретных» инструкторах и т.д. Те самые, которые стреканули подальше, побросав бинокли, как только раздались первые выстрелы.

«Наблюдательная миссия Евросоюза», которая строчит релизы по поводу того, что кто-то приехал к ним и посмотрел в бинокль, теперь, согласно всем нормам политики и этики, должна выступить с заявлением и осудить армянскую провокацию на границе. Очень трудно поверить, что EUMA ну абсолютно не в курсе происходящего. И если этого не произошло, если EUMA даже не пытается вести расследование и выступать с заявлениями — политические выводы можно сделать уже сейчас. Очевидно, что за взлет напряжённости несет ответственность не только Армения, но и ее новоявленные покровители в лице Франции и США.

Те самые, которых, вопреки их собственным заявлениям о готовности и желании способствовать миру в регионе, ну очень не устраивала тишина на границе и кому очень хотелось иметь под рукой конфликт в рабочем состоянии для «проникновения» в регион и укрепления своих позиций в Армении. Поэтому и играют на обострение, чтобы «зацепиться» в Армении и уже через армянскую «дверь» войти в регион.

Ну что же, в этом случае вынуждены напомнить о реалиях. Во-первых, как показывает прошлый опыт, лучше не пытаться делать это за счет поощрения посягательств неоднократно битой за свою агрессивность Армении на территориальную целостность и государственный суверенитет Азербайджана. Думается, профессиональным дипломатам излишне напоминать, что неспровоцированный снайперский обстрел пограничного поста Азербайджана квалифицируется именно так. Азербайджан на подобные посягательства будет отвечать, и отвечать жестко. И самое главное, когда станет по-настоящему «горячо», никто не станет «прикрывать» Армению. Так что Пашиняну лучше заканчивать с политическими авантюрами. Пока он не довел страну до новой военно-политической катастрофы.

Отдел политики Minval.az