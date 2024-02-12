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В Армении рассказали, когда и зачем передали Азербайджану новые формуляры минных полей

В Армении рассказали, когда и зачем передали Азербайджану новые формуляры минных полей

Формуляры минных полей были переданы Азербайджану 26 января в качестве средства укрепления доверия.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Армении.

Как отмечает МИД Армении, новые формуляры минных полей были получены в результате опросов среди бывших «чиновников» т.н. МИД Карабаха.

«Армения предоставила эти карты также некоторым международным партнерам, которые при необходимости могут быть привлечены к процессу проверки их достоверности», – говорится в сообщении.

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