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Стало известно, как Россия покупает терминалы Starlink

Стало известно, как Россия покупает терминалы Starlink

Россия покупает терминалы Starlink через третьи страны, заявил представитель военной разведки Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

При этом Юсов не назвал конкретные третьи страны, отметив, что «эта информация требует уточнения».

«Никто не утверждает, что официально происходит продажа Starlink россиянам. Но сегодня РФ — не только страна-террорист номер один, но и страна-контрабандист номер один, поэтому это проблема, над которой сегодня работают», — цитирует  его «Украинская правда».

По словам Юсова, в 2024 году россияне начали более «системно и налажено» использовать Starlink на линии фронта. Украинская же сторона ведет работу «по нейтрализации этой угрозы».

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