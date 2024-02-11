Украина готовит инфраструктуру для обслуживания F-16

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Безусловно будущие истребители F-16 станут целью для врага. Подготовка инфраструктуры для самолетов сегодня является серьезной.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Знаете, можно было бы уже их здесь разместить и они взлетали бы, как они это делали в 2012 году и в 2018 американские F-15. Для того чтобы осуществлять взлет и посадку, нужно какое-то управление ими, системы связи и другое. Логистика безусловно, самолеты нужно обслуживать и заправлять. Это можно делать и это делалось на территории Украины», – отметил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, подготовка инфраструктуры для будущих F-16 сегодня является очень серьезной, особенно в условиях боевых действий. Чтобы враг не смог достать истребители, необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы, хранилища и «другие моменты».

«Безусловно F-16 станет целью для оккупантов. Должны сделать все, чтобы инфраструктура, которая готовится, была адаптирована. Потому что сделать капитальной ее не очень простой процесс, особенно, когда находимся под ежедневными обстрелами. Адаптация происходит, пилоты учатся», – добавил Игнат.