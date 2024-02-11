Макрон испугался лететь в Украину, на что украинские дипломаты «упали со стульев»

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Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности, сообщает издание Challenges и добавляет, что ряд украинских дипломатов, узнав о об этом, «упали со стульев».

Ранее Макрон заявлял, что Франция закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине в ближайшие недели, обещал объявить о его подписании в ходе визита на Украину в феврале.

«Первый двухсторонний визит… Макрона…, запланированный на 13-14 февраля, переносится», – говорится в сообщении издания. Отмечается, что представители союза французских предпринимателей (Medef) также отменили запланированную поездку в Киев.

По данным издания, которое ссылается на Елисейский дворец, визит Макрона был перенесен, чтобы обеспечить его безопасность. Помимо этого президент Франции хочет в преддверии поездки на Украину активизировать ее поддержку за счет нового пакета помощи от Парижа и европейских партнеров.

Как отмечает газета, некоторые украинские дипломаты в Париже, узнав о переносе визита, «упали со стульев». Организаторы поездки в свою очередь жалуются на то, что находятся в состоянии полной неопределенности.

Новая дата визита Макрона на Украину не была определена, пишет Challenges.