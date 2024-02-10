Султан Омана поздравил президента Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах

80 Просмотров

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид поздравил президента Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах, сообщает Оманское информационное агентство (ONA).

В информации говорится, что Султан Омана передал президенту Азербайджана сердечные поздравления и наилучшие пожелания, пожелал ему крепкого здоровья.

Хайсам бен Тарек Аль Саид пожелал президенту Ильхаму Алиеву успехов на пути, ведущем дружественный азербайджанский народ к прогрессу и благополучию, выразил надежду, что отношения дружбы между двумя странами и впредь будут развиваться и укрепляться.