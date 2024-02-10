Оппозиция ФРГ подсказала Шольцу как вывести Германию из кризиса

154 Просмотров

Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) подготовил письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в котором предлагается комплекс мер по стабилизации экономической ситуации в стране, сообщает агентство DPA со ссылкой на письмо канцлеру.

Меры, перечисленные лидером ХДС Фридрихом Мерцем и главой земельной группы ХСС в Бундестаге Александером Добриндтом, включают постоянное снижение налога на электроэнергию, ограничение социальных выплат на уровне 40% от чистой зарплаты и предоставление более гибкого рабочего графика сотрудникам. Всего в письме содержится 12 мер по выводу экономики ФРГ из кризиса.

«Нашей стране грозит потеря благосостояния в беспрецедентных масштабах», – предупреждают авторы письма. Они призвали канцлера присоединиться к указанному в письме пакету мер. Ожидается, что программа будет представлена на рассмотрение Бундестага (парламента ФРГ) на следующей неделе.