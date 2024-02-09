Иран будет строить участок коридора Север – Юг пять лет

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Срок реализации проекта строительства железнодорожного участка Решт – Астара, соединяющего сухопутные участки международного транспортного коридора Север – Юг, составляет пять лет при должном финансировании.

Об этом заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана Хайрулла Хадами.

«Строительство недостающего участка протяженностью 162 км может быть завершено в течение пяти лет, если будут предоставлены финансовые ресурсы», – цитирует его слова агентство Tasnim. Замминистра добавил, что средства на строительство предоставляет Россия.