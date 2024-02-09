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Meta заблокировала соцсети верховного лидера Ирана

Meta заблокировала соцсети верховного лидера Ирана

Компания Meta заблокировала аккаунты верховного лидера Ирана Али Хаменеи в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram из-за высказываний, несоответствующих правилам площадок. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Instagram и Facebook удалили аккаунты верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке», – отмечает вещатель.

В сообщении говорится, что Хаменеи писал в своих соцсетях сообщения в поддержку палестинского движения ХАМАС и высказывания против Израиля.

Отмечается, что политика Meta не позволяет организациям или частным лицам публиковать призывы к насилию. Также запрет касается всех, кто прославляет, поддерживает или представляет организации, назначенные правительством Соединенных Штатов террористическими, отметил телеканал.

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