Новоизбранный главнокомандующий ВСУ оказался уроженцем России

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Назначенный сегодня главкомом ВСУ Александр Сырский родился в 1965 году во Владимирской области России, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. С августа 2019 года командовал Сухопутными войсками ВСУ.

Агентство ТАСС побеседовало с его братом Олегом, который подтвердил, что живет во Владимире, но уже много лет не общается с родственником:

«Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда (в Украину). Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья»