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Зеленский уволил Залужного и назначил на его место Сырского (обновлено)

Зеленский уволил Залужного и назначил на его место Сырского (обновлено)

20:52 Александр Сырский назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Ранее этот пост занимал Валерий Залужный.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Александр Сырский перед назначением на должность главнокомандующего ВСУ был командующим Сухопутными войсками ВСУ. Пока остается неизвестным, кто вместо него возглавит самую многочисленную часть украинской армии.

Ранее должность главкома ВСУ занимал Валерий Залужный. Он был назначен на этот пост еще в 2021 году до начала полномасштабного вторжения России.

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20:41 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

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20:26 Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный отправлен в отставку.

«Залужный уволен с должности главнокомандующего Вооружёнными силами Украины», — написал он в соцсетях.

Об увольнении Залужного сообщил и министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу [Залужному] за все достижения и победы», — написал он в Facebook.

Согласно информации «Украинской Правды», в Офисе президента Украины прямо сейчас готовят указ об освобождении Залужного от должности главнокомандующего ВСУ.

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