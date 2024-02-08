В КНДР назвали США «беззубым волком»

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Эпоха, когда США были единственной сверхдержавой в мире, навсегда ушла, и теперь Вашингтон представляет собой «беззубого волка». Такое мнение выразил научный сотрудник Института по делам Японии при МИД КНДР Ким Соль Хва.

«Чтобы поддерживать свою гегемонию, которая с каждым днем ослабляется в структуре «второй холодной войны», сейчас США бешено прибегают к фабрикации трехстороннего военного альянса с Японией и марионетками», – говорится в его статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи. Попытки создать союз с «главными союзниками» Ким Соль Хва сравнил с тем, как «утопающий хватается за соломинку».

«Навсегда прошла эпоха, когда США выдавали себя за единственную в мире сверхдержаву», – пишет он, отмечая, что «нет более неразумного и глупого дела, чем попытки создать гарантии безопасности в опоре на беззубого волка, который старается поддержать остаток своей жизни», цитирует Ким Соль Хва ТАСС.