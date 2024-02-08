Россия ударила по Одесской области

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В Одессе в ночь на 8 февраля раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением дронов-камикадзе типа «Шахед». Продолжается работа сил и средств противовоздушной обороны. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины и глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Военные заявили о боевой работе в областях, где фиксируется движение ударных дронов противника. В частности, в Одесской области, где почти в полночь зазвучали сигналы тревоги.

В местных пабликах писали о звуках взрывов в районе города, раздавшихся около 00:18.

В ОВА призвали жителей города и области оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги. В мэрии рассказали о работе ПВО в городе из-за атаки «Шахедов».