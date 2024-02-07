В НАТО анонсировали дату следующего «Рамштайна»

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Новая встреча Контактной группы по обороне Украины («Рамштайн») состоится уже на следующей неделе. Она запланирована на 14 февраля. Об этом говорится в сообщении НАТО.

Отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины, организованное США, состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля.

Министры обороны членов Североатлантического альянса встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 февраля 2024 года. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Дополнительная информация об этой встрече будет опубликована здесь позже», – добавили в НАТО.