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Пашинян назвал Южный Кавказ регионом Евросоюза

Пашинян назвал Южный Кавказ регионом Евросоюза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Южный Кавказ регионом Евросоюза.

«В нашем регионе произошли очень существенные изменения, один из которых – это получение Грузией статуса официального кандидата на вступление в Европейский союз. Два наших соседа имеют этот статус (второй – Турция). Это оказывает объективное влияние на наш регион», – сказал Пашинян в рамках «правительственного часа» в парламенте в среду.

«Если раньше мы говорили «где ЕС и где наш регион», то сейчас ЕС, фактически, это наш регион», – отметил он.

По его словам, Армения должна считаться с этим фактом.

«И в этом смысле я считаю важным начало стратегического диалога с Грузией», – отметил Пашинян.

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