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Bakcell расширит сеть своих сервисных центров в Карабахском регионе

Bakcell расширит сеть своих сервисных центров в Карабахском регионе

Компания Bakcell, постоянно развивающаяся в сфере инновационных технологий и представляющая новшества своим абонентам, объявила о своих планах стратегического расширения в Карабахском регионе страны. Согласно информации, предоставленной компанией, Bakcell планирует увеличить количество сервисных центров до 10, продолжая усиленную деятельность в регионе.

«Основной целью этого расширения является дальнейшее укрепление связей с нашими гражданами, проживающими в регионе, обеспечение их новейшими инновационными технологиями». —заявили в компании.

Напомним, что в прошлом году компания Bakcell предоставила своим абонентам в Карабахском регионе услугу VoLTE, представляющую собой самую современную голосовую технологию, а также самую быструю в стране сеть мобильного интернета. Кроме того, количество базовых станций в регионе возросло до более чем 120.

Bakcell усилит свою широкомасштабную деятельность по созданию необходимой инфраструктуры в регионе и внедрению передовых технологий в этот регион.

Реализуемые проекты являются частью планов NEQSOL Holding по инвестированию до 200 миллионов манатов в бизнес проекты в Карабахском регионе Азербайджана.

Bakcell входит в состав NEQSOL Holding.

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